¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬ÉáÄÌ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¡×»³ÍÛÆ»¾å¤ê¤Ç»ö¸Î¡¡°¤ºä¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê²¬»³¸©¡Ë¤òÀèÆ¬¤Ë5¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú13Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¸½ºß¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢»³ÍÛÆ»¾å¤ê¤Î°¤ºä¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ý¼êÁ°ÉÕ¶á¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡Ö¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬ÉáÄÌ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡Ë
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û¥Ð¥¤¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿°¤ºä¥È¥ó¥Í¥ë¼êÁ°ÉÕ¶á
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÍÛÆ»¾å¤ê¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å5»þ20Ê¬¸½ºß¡¢Ìó5¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£