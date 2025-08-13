アップルは、サブスクリプション型ゲームサービス「Apple Arcade」に「Jeopardy! Daily」、「マイ・トーキング・トム フレンズ＋」の合計2つの新作タイトルを追加する。追加日は9月4日。

Jeopardy! Daily（Frosty Pop Games）

新たに追加されるゲームは、「Jeopardy! Daily」、「マイ・トーキング・トム フレンズ＋」の2つ。「Jeopardy! Daily」は、クイズ番組のスピリットのApple Arcade版。グローバルリーダーボードで順位を上げて「Jeopardy! チャンピオン」になることができる。「マイ・トーキング・トム フレンズ＋」は、バーチャルペットの育成ゲーム。ユーザーはミニゲームへの参加やペットの世話をすることができる。

マイ・トーキング・トム フレンズ＋（Outfit7）

また、新機能で「NFL Retro Bowl '25」の新モードを加えた「NFL Retro Bowl ’26」が9月4日、宝探しなどが追加された「Hello Kitty Island Adventure」が9月18日に追加される。「NFL Retro Bowl ’26」は、新モード「NFL Retro Bowl Championship Leaderboard」が加わったApple Arcadeのみに配信されるNFLおよびNFLPA公認のゲーム。ユーザーはお気に入りのチームになりきって、リーグのスケジュールに沿った毎週の試合を対戦できるとのこと。

NFL Retro Bowl ’26（New Star Games）

「Hello Kitty Island Adventure」は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」などと一緒に冒険するゲーム。新要素「Wheatflour Wonderland」が登場し、新たなキャラクターとストーリーが追加される。このほか、「ディズニー ドリームライトバレーArcadeエディション」、「Mini Motorways」、「Snake.io＋」などのゲームのアップデートが行われる。

「ディズニー ドリームライトバレーArcadeエディション（Gameloft）」

Mini Motorways（Dinosaur Polo Club）

Snake.io＋（Kooapps）