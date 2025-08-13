¤«¤´¤·¤Þ¶õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÚÅ·µ¤¾ðÊó¡Û
¡¡12Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¶õ¤ËÎ®¤ì¤ëÀ±¤Îµ°À×¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¤´Äó¶¡¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÆü¤Î»§ËàÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âç¶ùÃÏÊý¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¼¡Âè¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤äÍë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤âÀ²¤ì¤ÎÍ½Êó¤Ç¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Ï±À¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±«ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë