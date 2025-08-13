WOLF HOWL HARMONY、東南アジア最大級のタイ屋外音楽フェス＜BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL＞へ初出演決定
WOLF HOWL HARMONYが、今年で15周年を迎える東南アジア最大級の野外音楽フェスティバル＜BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15＞に初出演することが発表された。
BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVALは、毎年12月、雄大な自然に囲まれたタイ・カオヤイで開催される国民的音楽イベント。タイ国内のみならず世界各国から100組以上のアーティストが集結し、毎年2日間延べ10万人以上の観客を動員している。
15周年の節目を迎える今年は、「มัน มงคล มาก(マン モン コンマーク)」をテーマに掲げ、12月6日、7日に開催する。このフレーズには、“壮大で特別な15周年”という意味に加え、タイ文化の魅力を色濃く映し出し、唯一無二のエンターテインメント体験を届けたいという想いが込められている。
WOLF HOWL HARMONYは2025年よりタイでの活動を本格化させており、1月の＜MUUJI FESTIVAL 2025＞を皮切りに、4月の＜FWD MUSIC LIVE Fest 4＞、7月の＜MIXEDPOP MUSIC FESTIVAL BANGKOK 2025＞と、タイを代表する音楽フェスティバルへ立て続けに出演してきた。卓越した歌唱力と、タイ文化への深い敬意を示す謙虚な姿勢により現地でのファンダムを急速に拡大し、タイのエンターテインメントシーンにおいても注目される日本のグループとして、2025年7月には『ASIA TOP AWARDS』にてBest Boy Groupを受賞している。
■WOLF HOWL HARMONY コメント（出演にあたって）
この度「BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15」に出演させていただくことが決定しました！
たくさん活動させていただいている中で、またこうしてLIVEでタイに戻ってくることが決まり本当に嬉しいです！
多くの方々が集まるフェスティバルに出演させていただくことに感謝の気持ちをもち、初めての方にもウルフの音楽を全身全霊で届けたいと思っているので、是非みなさんで一緒に楽しんで思い出を作りましょう！
＜PEPSI PRESENTS BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15＞
開催日程 ：2025年12月6〜7日
会場 ：THE OCEAN KHAO YAI, NAKHON RATCHASIMA, THAILAND.
チケット情報 ：https://ticketier.events/O04rU
www.allticket.com/event/BigMountainMusicFestival15
