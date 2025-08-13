Image: Gargantiopa / Shutterstock.com

AI企業のPerplexityが、GoogleにWebブラウザ「Chrome」の買収オファーをかけていると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙（WSJ）が報じました。買収提示額は345億ドル、日本円で約5兆円。ただし、この買収成立はかなり望み薄。なぜならPerplexity自身の時価総額が180億ドルしかないからです。

Googleの親会社Alphabetは現在、独占禁止法の観点から米連邦裁判所にてChromeを売却すべきかどうかが検討されており、Perplexityの買収提案はそれが発端となっています。

Perplexityは、WSJに対して、大手ベンチャーキャピタルを含め投資家は（Chrome買収に関して）列をなして待ち構えているとコメント。Perplexityは、Chomeを有能な独立事業者に委ねることで、高い公益性のための良い独占禁止法排除措置命令になると語っています。が、Alphabetのスンダー・ピチャイCEOは、この提案を（今のところは）拒否しています。

Perplexity以外にも、OpenAIを筆頭に多くの企業がChrome買収に意欲を見せているものの、今回の報道にあるように公に動きを見せたのはPerplexityが初。

米Gizmodo編集部は、GoogleとPerplexity両者にコメントを求めていましたが、記事執筆時までに回答は得られませんでした。

ユーザー数35億人のリスクと魅力

Chromeのユーザー数は35億人。地球の人口が82億なことを思えば、このユーザー数がいかに大きいかは明らかです。

米司法省が、最初に独占禁止法違反にあたるとしてGoogleを訴えたのは2020年のこと。2024年夏、米連邦地方裁判事Amit Mehta氏はGoogleが独占禁止法に違反していると判断、「Googleは独占者であり、独占状態を維持するために行動している」と述べました。問題は、これを是正するのに何をすべきか、できるかということであり、その対策の1つとしてChrome売却が検討されています。

Perplexityは、生成AI機能が搭載された自社ブラウザ「Comet」を7月にリリース。しかし、AIファンの間では、ブラウザが本当にAI体験の未来なのか？という批判的味方もあがっています。なぜならAIファンの多くは、10年後には従来のWebブラウザなんてもう存在してないでしょ？という考えているからです。一方で、AI懐疑派は、ちょっと難しい質問をするのもAIは信用ならないと指摘。

Googleの独占禁止法に対する司法の目は、近年、アメリカとローロッパでより厳しくなっています。2023年には、米司法省はGoogleを非競争的で排他的だと非難。また、当時、ジョー・バイデン大統領政権下の米司法長官Merrick B. Garland氏は｢Goolgeに対する訴訟は消費者と市場の競争を守るためだ｣と発言していました。

Mehta判事は、今月にもGoogle独占禁止法における排除措置命令を決定するとみられています。どんな決断になるかはまだわからないものの、Mehta判事の耳にもPerplexityの買収オファーの話は聞こえているはずですが…。