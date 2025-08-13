¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ½à·è¡ÈÅö³Î¡É¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï100ÅÀ¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï4ÆüÌÜ¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡5R¤Ï½à·è¾¡Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡Ê38¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢½à·è¾¡Àï¡ÈÅö³Î¡É¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£100ÅÀ¤Ç¤¹¡£°ËÀªºê¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÎ×¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£Î®¤ì¤ë´À¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö6¼þ²óÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£³ê¤ê¤È¥Ï¥Í¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÌÀÆü¡Ê½à·è¾¡Àï¡Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡Ë¤¤¤¸¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÍ¾¾¤Î²÷Â®¤¬¤¤¤è¤¤¤èÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£