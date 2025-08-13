タレントの藤本美貴（40）が13日までに、自身のYouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」を更新。自己肯定感について語った。

視聴者から寄せられたお悩みに回答。「自分の選択に自信を持てる子にするにはどうしたらいいか。自己肯定感を高めるために意識していること」を問われ、藤本は「自己肯定感について考えた事が一度もないので、自分が高いのか低いのすらも分からなかった」と笑い、YouTubeチャンネルで自分の意見や考えを発信するようになって、自己肯定感が高いと気が付いたという。ただ、藤本は「人に価値を求めるために生まれてきてるわけじゃなくて、誰がどう思うかなんかどうでも良くて、自分の生きてから死ぬまで決まっている時間を充実させるように頑張ってるだけ。私に価値をつけてとも思ってないからとって、価値が低かろうが全く興味ない」と他者の評価は気にしていないとした。

「いろいろな人がいて当たり前」。決断が早い人もいれば優柔不断な人もいる。自分で判断できなかったと気を落とす人は「自己肯定感が低いを理由に結局、人のせいにしているんじゃないかなと逆に思う。だから、自己肯定感が低かろうが高かろうが、選んだ自分の選択を人のせいにせずに、全うしなさいよと思う」と語尾を強めた。

物事の善し悪しを判断出来ない子供に対しては、大人が代わりに判断してデメリットやメリットを伝えるべきと持論。「自分で選んだということが全て。人に意見を聞いたから自己肯定感が低いと言うことじゃなくて、“自分で選んだんだ”ということが大事かな」とした。

その上で、「常に何かを選択するのはスタート」と表現。藤本は、子供たちがスタートできるように「常に想定をいろんな方向で伝える」ことを意識していると語った。

藤本の言葉に視聴者からは「自己肯定感が低いんじゃなくて、常に誰かの責任にしてるから他者に依存的になるってことか…。なるほど…！」「自己肯定感を一種の『逃げ』と捉える考え方に納得」「ミキティの考え方、ほんと好きです！」と共感の声が多く寄せられた。