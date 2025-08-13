【Amazon：30MS プラモデル商品】 8月13日 販売再開

「30MS オプションボディパーツ タイプS01[カラーA]」

Amazonにて、プラモデルシリーズ「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のオプションボディパーツが販売再開している。

販売再開しているのは、水着のオプションボディパーツ「30MS オプションボディパーツ タイプS01[カラーA]」「30MS オプションボディパーツ タイプS02[カラーB]」「30MS オプションボディパーツ タイプS03[カラーC]」の3種類。

今回Amazonにて9月再入荷予定の本製品が販売再開しており、8月13日16時30分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。

なお9月再入荷予定商品のため、発送は9月10日以降となっている。

「30MS オプションボディパーツ タイプS02[カラーB]」

「30MS オプションボディパーツ タイプS03[カラーC]」

8月13日16時30分ごろの販売状況

(C)BANDAI SPIRITS 2021