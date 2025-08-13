¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Ûµð¿Í¡¢12°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡ª±ºÅÄ¤¬3°ÂÂÇ¡¢ºû¸¶¡¦¹Ó´¬¤¬2ÂÇÅÀ¡¢²¬ËÜ¤¬ÆóÎÝÂÇÊü¤Ä¡Ä13Æü¡¦³ÚÅ·Àï
¡¡13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ³ÚÅ·Àï¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï»³ÅÄÎ¶À»¡¢ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÂçÆâÀ¿Ìï¡£
¡¡µð¿Í¤Ï2²óÎ¢¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò»°ÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢¥Æ¥£¥Þ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡4²óÎ¢¡¢»°ÄÍÎ°À¸¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆóÎÝ¤È¤·¡¢²¬ÅÄÍª´õ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£2ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡5²óÉ½¡¢»³ÅÄ¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤«¤éµÈÌîÁÏ»Î¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£2ÂÐ1¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡5²óÎ¢¡¢±ºÅÄ½ÓÊå¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¸å¡¢ºäËÜÃ£Ìé¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»à»°ÎÝ¤È¤·¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï5²ó81µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢3»Í»àµå¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£6²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¾¾°æñ¥¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢·´ÂóÌé¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÂåÂÇ¡¦ºû¸¶Áà´õ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯¹Ó´¬Íª¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤µ¤é¤Ë±ºÅÄ½ÓÊå¤Î°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢»³À¥¿µÇ·½õ¤¬Å¨¼º¤Ç½ÐÎÝ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆó¡¦»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£9ÂÐ1¤È¥ê¡¼¥É¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¡£
¡¡8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÎÀô·½Êå¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï³ÚÅ·¤Ë9ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÏÆóÎÝÂÇ¡¦±¦Èô¡¦Åê¥´¥í¤ÎÂÇ·âÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹