¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¿´Â¡¼£ÎÅ¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤ÇµÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤Ø¡¡¿·¤¿¤ÊÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ï½Ð¤º
¿´Â¡¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á7·î¤«¤é¿·¤·¤¤Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤Î¤¿¤áµÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ê¤É¤Ë²ñ¼á¤ò¤·¡¢¹Äµï¤Ë¤¢¤ëµÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯5·î¤Ë¡ÖÌµ¾É¸õÀ¿´¶Úµõ·ì¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¡¢7·î¤«¤é¿´Â¡¤ÎÉé²Ù¤òÏÂ¤é¤²¤ë¿·¤¿¤ÊÌô¤òÉþÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¦¶á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö¾å¼¼ÀÉÔÀ°Ì®¡×¤Î¾É¾õ¤Ï»þÀÞ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÌô¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤Ï¤Ê¤¯¡¢12Æü¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤«¤é¥â¥ó¥´¥ëË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¡¢¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¿´Â¡¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦·Ú¤¤±¿Æ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢13Æü¤ÏµÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤Ç·Ð²á´Ñ»¡¤Î¤¿¤á¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£