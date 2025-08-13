¡Ú´í¸±¡ÛÂç·¿ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¡×
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤½¤Î»þ
º£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼«Á³ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¡ÖÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤âÀ¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¢ÂæÉ÷¡¦½¸Ãæ¹ë±«¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸µ¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ°÷¤ÇËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼Ãø¡¢¤ß¤¾¤°¤Á¤È¤â¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Î½ñÀÒ¡ØÂçÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¤Ë NG¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë½É÷¤ÎÂÐ½è▶︎Ë½É÷¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ë
Âç·¿ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë²°Æâ¤ØÈòÆñ¤·¤è¤¦
¡Ö³°½Ð¤·¤Ê¤¤¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡ª
¶áÇ¯¡¢ÂæÉ÷¤ÏÂç·¿²½¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¤â¿ÓÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤ÎÂæÉ÷21¹æ¤ÎºÝ¤Ï¡¢Ë½É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¤µ¿ôÉ´¥¥í¤â¤¢¤ë²°º¬¤¬´Ý¤´¤È¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èô»¶¤·¤¿Êª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÀþ¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¡¢²Ð²Ö¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¶õÃæ¤òÉñ¤¦»öÂÖ¤âÈ¯À¸¤·¡¢´¶ÅÅ»à¤Î´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½É÷¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡Ö³°½Ð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢Áá¤á¤Ë²°Æâ¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ú¶¯É÷¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
ÂæÉ÷¤ä¹ë±«¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±À¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢Áá¤á¤ËÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤¹¤ë¶¯É÷¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¡ü¶¯É÷Ãí°ÕÊó
¶¯É÷¤Ë¤è¤êºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤
±¿ÍÑ´ð½à¡§Ê¿¶ÑÉ÷Â®¤¬¤ª¤ª¤à¤Í10m/s¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡ÊÃÏÊý¤Ë¤è¤ê´ð½àÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë
¡üË½É÷·ÙÊó
Ë½É÷¤Ë¤è¤ê½ÅÂç¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤
±¿ÍÑ´ð½à¡§Ê¿¶ÑÉ÷Â®¤¬¤ª¤ª¤à¤Í20m/s¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡ÊÃÏÊý¤Ë¤è¤ê´ð½àÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë
¡üË½É÷ÆÃÊÌ·ÙÊó
¤µ¤é¤Ë½ÅÂç¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¤ª¤½¤ì¤¬Ãø¤·¤¯Âç¤¤¤¤È¤¡Ê±¿ÍÑ´ð½à¡§ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Î´ð½à¤Ë¤è¤ë¡Ë
¢¨ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Î¤¦¤ÁºÇÂçÉ÷Â®¤¬¤ª¤è¤½17m/s¡Ê10Ê¬´ÖÊ¿¶Ñ¡Ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¡ÖÂæÉ÷¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¢£É÷¤Î¶¯¤µ¤È±Æ¶Á
¡ü¤ä¤ä¶¯¤¤É÷¡¡¡ãÊ¿¶ÑÉ÷Â®(m/s)¡§10°Ê¾å15Ì¤Ëþ¡ä
¼ç¤Ê±Æ¶Á
¡¦É÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤Ë¤¯¤¤
¡¦»±¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤
¡ü¶¯¤¤É÷¡¡¡ãÊ¿¶ÑÉ÷Â®(m/s)¡§15°Ê¾å20Ì¤Ëþ¡ä
¼ç¤Ê±Æ¶Á
¡¦É÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¾ÅÝ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
¡¦¹â½ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±
¡¦´ÇÈÄ¤ä¥È¥¿¥óÈÄ¤¬³°¤ì»Ï¤á¤ë
¡¦¼Ö¤Î¹âÂ®±¿Å¾¤Ç¤Ï¡¢É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë
¡üÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¡¡¡ãÊ¿¶ÑÉ÷Â®(m/s)¡§20°Ê¾å30Ì¤Ëþ¡ä
¼ç¤Ê±Æ¶Á
¡¦²¿¤«¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦´ÇÈÄ¤ä²°º¬´¤¤¬Íî²¼¡¦Èô»¶¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
¡¦ÄÌ¾ï¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ
¡¦ºÙ¤¤´´¤ÎÌÚ¤¬ÀÞ¤ì»Ï¤á¤ë
¡üÌÔÎõ¤ÊÉ÷¡¡¡ãÊ¿¶ÑÉ÷Â®(m/s)¡§30°Ê¾å¡ä
¼ç¤Ê±Æ¶Á
¡¦²°³°¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±
¡¦¼ùÌÚ¡¦ÅÅÃì¡¦³¹Åô¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯ÊÉ¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
¡¦Áö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾
¡¦½»²È¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
¢¨µ¤¾ÝÄ£¡ÖÉ÷¤Î¶¯¤µ¤È¿á¤Êý¡×¤ò´ð¤ËºîÀ®
Ãø¡á¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡á¤ß¤¾¤°¤Á¤È¤â¤ä¡¿¡ØÂçÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¤Ë NG¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Ù