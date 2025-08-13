¡Ú¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦¿©ÊªÁ¡°ÝËÉÙ¡ÛÌîºÚÉÔÂ¤ÎµßÀ¤¼ç¡ØÂçÆ¦¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¡Ùºî¤êÃÖ¤¤Ç
¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¹¹Ç¯´ü¥±¥¢¿©ºà¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ø¤·ÂçÆ¦¡£¤½¤³¤Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤ª¿Ý¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Þ¥ê¥Í¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÇºà¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢±ÉÍÜ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¡¢¥µ¥é¥À¤ËÅº¤¨¤Æ¤â¡£ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¾ïÈ÷ºÚ¤Ç¤¹¡£
¡ØÂçÆ¦¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¾ø¤·ÂçÆ¦¡Ä¡Ä2¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó200g¡Ë
¥Ä¥Ê´ÌµÍ¡Ê70gÆþ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1´Ì
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ä¡Ä2¸Ä
¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë
¿Ý
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
º½Åü
±ö
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Ø¤¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢ÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë5Ê¬¤Û¤É¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾ø¤·ÂçÆ¦¡¢¡Ê1¡Ë¤È¡¢¥Ä¥Ê¤ò´Ì½Á¤ò¤¤Ã¤ÆÆþ¤ì¡¢¿Ý¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë³ÆÂç¤µ¤¸2¡¢º½Åü¡¢±ö³Æ¾®¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
ÊÝÂ¸¤ÎÌÜ°Â
Ì©ÊÄÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÎäÂ¢¤Ç4¡Á5Æü¡£
¡ØÂçÆ¦¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¡Ù¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ
ÂçÆ¦¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¤ò¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤ä·Ú¤¤¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥À¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë
ÍÕ¤â¤ÎÌîºÚ¤ËÂçÆ¦¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÆ¦¤Ç¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â¤È¤ì¤ë¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¥µ¥é¥À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Æü¤â¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ìÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¿´¶¯¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¸¥Î©¤Ë¡¢±ÉÍÜ¤ÈºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥ê¥Í¡£¤¼¤Ò¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£