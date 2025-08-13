18万人が選んだ「住みたい街（都道府県）」ランキング！ 2位「福岡県」、圧倒的1位は？ 【2025年調査】
大東建託は、2月21日〜3月10日の期間、全国47都道府県居住の20歳以上の男女18万2805人を対象に「住みたい街（都道府県）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みたい街（都道府県）ランキング2025＜全国版＞」として結果を発表しました。なお、住みたい街（自治体）への投票を都道府県ごとに集計してランキングを作成しています。
本記事では、全国民が選んだ「住みたい街（都道府県）」ランキングを紹介します。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：福岡県／1535票九州地方にある福岡県は、九州最大の都市・福岡市を中心に、経済や文化の拠点として発展してきました。商業施設や公共交通の利便性が高く、空港や港も近いため国内外へのアクセスは良好です。さらに、都市部から少し離れれば豊かな自然や海が広がり、暮らしやすさとレジャーの充実を同時に味わえます。
食文化の豊かさや温暖な気候、そして地域全体の活気も支持を集める要因です。全国からの移住者も多く、多様なライフスタイルに対応できる魅力を備えています。
1位：東京都／2168票東京都は、日本の政治・経済・文化の中心地であり、6年連続で1位を獲得しました。行政機関や大企業の本社が集まり、就業機会が豊富です。また、世界トップクラスの公共交通網により移動がスムーズで、商業施設や飲食店、娯楽施設、美術館、劇場など、多彩な文化資源が集まっています。
国際都市としてのブランド力に加え、多国籍文化や多様なライフスタイルを受け入れる懐の深さで、多くの人々を惹きつけています。東京大学や早稲田大学などの教育機関、先進医療を提供する病院も充実しており、学生から高齢者まで幅広い世代にとって魅力ある街です。
