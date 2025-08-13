LANEIGEの大人気マスクに新フレーバー！ショートケーキ香る唇ケア♡

世界中で愛されているLANEIGE（ラネージュ）のリップスリーピングマスクに、心ときめく新定番フレーバー「ショートケーキ」が仲間入り♡バニラケーキ、ストロベリークリーム、フレッシュベリーの甘く重なる香りが、唇のケアタイムを癒しのひとときに変えてくれます。全国販売に先駆け、ロフトやQoo10での先行発売も実施。スイーツのようなケアアイテムで、秋の始まりをもっと甘く、もっと幸せに楽しんでみませんか？

まるでスイーツ♡3層の甘い香りに包まれて

新作「ショートケーキ」は、バニラ・ストロベリークリーム・フレッシュベリーの香りを3層に重ねた、今までにない香りのグラデーション設計。

層ごとに楽しんだり、混ぜ合わせたり、その日の気分に合わせてカスタマイズできるのが魅力です。

容器のビジュアルもまさにスイーツのようで、思わず飾っておきたくなるかわいさ♡甘く満ち足りた気持ちで、毎日のリップケアが楽しみに。

p/dの濃密泡パックで肌も心もうるおう♡10月新発売の注目コスメ

ふっくら唇を目指す、夜のご褒美ケア

LANEIGEのリップスリーピングマスクは、ベリーフルーツコンプレックス³とココナッツオイル配合で、眠っている間に乾燥・角質にアプローチ。

ふっくら柔らかな#ぷるふわベイビーリップ²を目指します。軽いテクスチャーながらしっかり密着し、翌朝までうるおいをキープ。

1年中唇が乾燥する方や、リップメイクのノリが気になる方にもぴったりです。

限定バスイベントで香りと世界観を堪能♪

新作発売を記念し、ロンドンバスイベントが2025年8月30日～9月3日まで都内で開催決定！アフタヌーンティーを楽しみながら、ショートケーキにインスパイアされたケーキや食事を堪能できます。

乗車特典として「リップスリーピングマスク ショートケーキ」1点のプレゼントも。

発着地は表参道・国連大学前で、1日3便運行。チケットは7,500円（税別）、公式サイトにて8月4日より予約スタート。

LANEIGEのマスクで、秋も甘くうるおって♡

“香りも見た目もケア効果も、全部かわいくて欲張り”なLANEIGEの新作マスク。ショートケーキのようなスイートな香りに包まれながら、夜のスキンケアタイムがもっと心満たされるものに。

価格は2,750円（税込）、容量20gで、9月1日よりロフト・Qoo10にて先行発売、9月19日以降は全国でも順次展開されます。

限定イベントと合わせて、秋の始まりにぴったりなこの新作を、ぜひお試しください♪