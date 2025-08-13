´ßÃ«Íö´Ý¤¬È¿ÏÀ¡¢ÊÆ»³Î´°ì»á¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×Åê¹Æ¤Ë¡Ö·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤¬¡Ä¡×¢ªÊÆ»³»á¤ÏÅö³ºÅê¹Æºï½ü
ÇÐÍ¥´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼´ßÃ«¹á¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¼Â¶È²È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´ßÃ«Íö´Ý¡Ê24¡Ë¤¬13Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê57¡Ë¤Î¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×Åê¹Æ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
ÊÆ»³»á¤Ï¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÃæÃ«°ìÇÏ»á¤È´ßÃ«¤¬YouTube¤ÇÂÐÃÌ¤¹¤ë¹ðÃÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼¹¹ÔÉô¤Î°ì°÷¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ÎÊÒËÀ¤òÃ´¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿´Äì¼ºË¾¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤Àµ¯¶È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢³¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»³¤Î¤â¤Î¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤ÈÆÃ°Û¤Ê·ÐÎò¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¾åÃÊ¤ÇÊü¸À¤·¤¿¤é»þÎ®¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼ã¤µ¤ÎÆÃ¸¢¤È¸À¤¨¤ÐÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤À¤«¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´ßÃ«¤ÏÊÆ»³»á¤Î¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤À¤È¤«´ª°ã¤¤¤À¤È¤«¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤¬»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¤Þ¤¢°ìÀ¸ÃÄ²ôÀ¤Âå¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ»æ¤ÎÊÝ¸±¾Ú´èÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÊÆ»³»á¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×Åê¹Æ¤òºï½ü¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÈà¤Ï¡ØÇ¯Ä¹¼Ô¤Ø¤Î·É°Õ¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ø°Õ¸«¤ò°ã¤¨¤ë¿Í¤Ø¤Î·É°Õ¡Ù¤¬¤«¤Ê¤êÇö¤¤Êý¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê»ý¤Á¾å¤²¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡Ù¤ÏÁê¼ê¤ò¸«²¼¤·¤¿È¯¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤¬Ê¢¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢°ìÈÌÅª¤ËÊÆ»³¤µ¤ó¤¬¶¹ÎÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤âÉáÄÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡Ö¤Þ¤¢¤½¤³¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡Ù¤ÎÆþ¤Ã¤¿Post¤Ïºï½ü¤·¤Þ¤¹¡×¤Èºï½ü¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´ßÃ«¤ÏºòÇ¯12·î¡¢ABEMA¡ÖABEMA Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÎ¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥Ü¥Ã¥³¡¼¥ËÂç¤Ëºß³ØÃæ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£