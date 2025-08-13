¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û²¬»³¸©¡¦ÄÅ»³»Ô¡¢¿¿Äí»Ô¤ËÈ¯É½ ¡Ú13Æü¸á¸å4»þ32Ê¬»þÅÀ¡Û
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ32Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òÄÅ»³»Ô¡¢¿¿Äí»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û²¬»³¸©¡¦ÄÅ»³»Ô¡¢¿¿Äí»Ô¤ËÈ¯É½ ¡Ú13Æü¸á¸å4»þ32Ê¬»þÅÀ¡Û
ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÄÅ»³»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm
¢£¿¿Äí»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡13ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm