米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が2025年8月11日、WBA世界フェザー級５位サム・グッドマン（オーストラリア、26）の特集記事を公開。グッドマンのプロモーターを務めるジョージ・ローズ氏が、2度にわたってキャンセルとなった井上尚弥（大橋、32）戦について当時の心境を語った。

井上戦が正式に中止となり「さまざまな感情が交錯」

当時、IBF・WBO世界スーパーバンタム級1位だったグッドマンは、24年12月24日に井上に挑戦する予定だった。ところが、12月14日の練習中に左目上をカットしたため、試合は25年1月24日に延期となった。

井上戦に向けて仕切り直しとなったが、またもグッドマンが練習中に左目上を負傷。今度は延期ではなく、試合中止となった。井上は、グッドマンの代替として、WBO同級11位キム・イェジョン（韓国）を相手に防衛戦を行った。

世界的スーパースター井上とのビッグマッチを、2度にわたってキャンセルせざるを得なかったグッドマン。スーパーバンタム級での挑戦を諦め、階級を1つ上のフェザー級に上げ、16日にWBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）に挑戦する。

このような背景の中、ローズ氏は、「ボクシングシーン」の取材に対して、井上戦が消滅した際のグッドマンや陣営の心境について、赤裸々に語った。

同メディアは、「『失望、衝撃、そして悲しみ』サム・グッドマンが標的をニック・ボールに変えた」とのタイトルで記事を公開した。

記事によると、ローズ氏は井上戦が正式に中止となった際、「さまざまな感情が交錯した」とし、当時の心境を次のように振り返った。

ファイトマネー当て込んでローンでマイホーム購入

「衝撃、失望、そしてサムが失ったものを知ったときは失望した。スーパーバンタム級の選手なら誰でも夢見る試合、その試合に出場するチャンスだった。伝説の選手と戦うこと。彼（井上）は100年に1人しか出現しないような選手だ。彼とリングを共にするのは、どんな選手にとっても大きな瞬間であり、サムは、4団体の世界タイトルを争うために、彼と戦い、打ち負かすチャンスがあった」

そして、こう続けた。

「日程を変更して再試合が決まったが、また同じことが起こった。また同じこと、つまりショックだった。『これは現実ではない、実際に起こったことではない』と。関係者全員にとって、失望と悲しみだけだった。それはまさに敗北のような感覚だった。試合はまったく行われていないのに、敗北したかのように感じた。準備のために全力を尽くしていたからだ」

地元オーストラリアメディアによると、井上戦のファイトマネーは100万ドル（約1億4700万円）だったという。

グッドマンは井上戦のファイトマネーを見込んで、ローンを組んでマイホームを購入したが、あてにしていたファイトマネーを手にすることができず、経済的に困窮したという。食べる物にも困り、飼っていた犬の餌を食べて空腹をしのいだこともあったという。

グッドマンが挑戦するWBAフェザー級王者ボールは、プロ戦績22勝（13KO）1分けで、井上の対戦候補にも挙がった王者だ。一方のグッドマンは20勝（8KO）無敗。果たして井上戦キャンセルが報われるのか。グッドマンの世界初挑戦に注目が集まる。