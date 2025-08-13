１０日に肺炎のため８１歳で死去した元サッカー日本代表ＦＷ釜本邦茂さんの告別式が１３日、大阪・吹田市の公益社千里会館式場で営まれた。日本サッカー協会名誉会長の田嶋幸三氏、メキシコ市五輪で同僚だった横山謙三氏、親交の深かった俳優・松平健氏が弔辞を務めた。また釜本さんが９３、９４年にＪリーグ発足時にＧ大阪監督をつとめた際、中心選手だった礒貝洋光氏も参列。「安らかに、静かに眠ってください。これしかないです」と話した。

監督と選手として過ごした当時の思い出について「常に（釜本さんの）コメントがガンバ（クラブ）側じゃなくて、選手側が多かった。だからそういう意味では、助かったね」と回想。現役時代は高い技術と発想力を誇り、“天才”と称された礒貝氏。釜本さんのすごさについては「記録を残していることがすべてでしょ。そういう意味では、次の人が（日本サッカー界に）出てくることを願っております」と話した。

礒貝氏は通夜が行われた１２日夜から、葬儀場に泊まり込んだという。「と思ったら、寝てましたよ。気持ちよく寝てた。おまえ、何も役に立ってない、とか言われて」と苦笑いを浮かべた。出棺の際は、先頭でひつぎをかついだ。「おれ、あまりこういうの（葬儀）は来ないから。まあ、いつからおれらも追っかけていくわけだから。また、さよならしかない」とうなずいた。

現役時代はＧ大阪、浦和でプレーし、２９歳で引退した礒貝氏。その後ゴルフのプロテストにも挑戦した。現在については「サッカーとゴルフをこよなく愛する人、ですよね。まあ、また皆さんの前にもう一回、出てこられたらいいな」と話していた。