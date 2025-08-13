¥á¥¿¥×¥é¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤¬¹õ»úÉâ¾å¤ÇÃåÃÏ¡¦4-6·î´ü¤â¹õ»úÉâ¾å
¡¡¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È <3350> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï105²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï174²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-77.4¡ó¢ª65.9¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï174²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-77.4¡ó¢ª65.9¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹