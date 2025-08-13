¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£


44957.16¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
44949.17¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
43624.75¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)

43274.67¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á13Æü½ªÃÍ

43197.24¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
42663.11¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
42632.25¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
41702.81¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
41650.99¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ­)
41639.74¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
41437.31¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
41370.18¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ­)
41171.32¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ­±¢Å¾ÃÍ
40738.89¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ­)
40647.23¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
40377.06¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
39677.39¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
39654.72¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
39434.23¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ­)
38869.03¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38662.22¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
38525.00¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ­)
38342.04¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38091.00¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
37917.47¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
37669.71¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
37481.20¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ­)
37122.10¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ­)
36791.45¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ­)
36157.55¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
35804.95¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
34397.63¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
33518.90¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
31232.84¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)

¥¹¥È¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡92.48(Á°Æü86.17)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡83.29(Á°Æü68.79)

ST.Fast(13½µ)¡¡ 90.22(Á°Æü89.33)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 87.33(Á°Æü87.03)

¡Î2025Ç¯8·î13Æü¡Ï

