¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(13Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
44957.16¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
44949.17¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
43624.75¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
43274.67¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á13Æü½ªÃÍ
43197.24¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
42663.11¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
42632.25¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
41702.81¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
41650.99¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
41639.74¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
41437.31¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
41370.18¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
41171.32¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
40738.89¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
40647.23¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
40377.06¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
39677.39¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
39654.72¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
39434.23¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
38869.03¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38662.22¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
38525.00¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
38342.04¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38091.00¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
37917.47¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
37669.71¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
37481.20¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
37122.10¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
36791.45¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
36157.55¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
35804.95¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
34397.63¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
33518.90¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
31232.84¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡92.48(Á°Æü86.17)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡83.29(Á°Æü68.79)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 90.22(Á°Æü89.33)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 87.33(Á°Æü87.03)
¡Î2025Ç¯8·î13Æü¡Ï
