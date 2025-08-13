ダンスも普段使いも主役級にキマる！【フブ】のヒップホップ系TシャツがAmazonで販売中！
圧倒的存在感を放つ一着！【フブ】のストリート系Tシャツがビッグシルエットで登場、Amazonで販売中！
ヒップホップとストリートカルチャーを兼ね備えた半袖ベースボールシャツが登場。胸元のチーム風ロゴワッペンがアクセントになったデザイン。ビックシルエットがトレンド感を演出し、ダンスやストリートファッションにぴったりの一着。
胸元に配されたロゴワッペンが存在感抜群。アメカジの要素も取り入れた、ストリートスタイルに映える一着となっている。
リアルな質感の合成皮革素材で仕立てられ、滑らかな表面がスタイルに程よい高級感を与えてくれる。
オーバーサイズのルーズフィット仕様で、動きやすさとリラックス感を両立。ダンスやライブにもぴったりなデザイン。
Tシャツとしては珍しいベースボールシャツ型の設計で、普段のコーディネートにスポーティーなアクセントを加えてくれる。
