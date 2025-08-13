·ÙÈ÷¸¤¤â½ÐÆ°¡Ä2026Ç¯³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤ò¹µ¤¨ÃæÉô¶õ¹Á¤Ç¤Î·Ù²ü¶¯²½ ·Ù»¡¤È³¤ÊÝ¤¬¹çÆ±¤ÇÉÔ¿³ÊªÅù¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§
¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢·Ù²ü¤ò¶¯²½¤Ç¤¹¡£ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç8·î13Æü¡¢·Ù»¡´±¤È³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¿¦°÷¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ8¿Í¤È·ÙÈ÷¸¤¤Ë¤è¤ë¹çÆ±·Ù²ü³èÆ°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ®Á¥¾è¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á¥¤ÎºÂÀÊ¤Î²¼¤ò¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤·¤¿¤ê¡¢·ÙÈ÷¸¤¤ËÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¬¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÉÔ¿³¤Ê²ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä´ÑµÒ¤¬ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤È³¤ÊÝ¤Ïº£¸å¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Æ¥í¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
