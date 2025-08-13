アメリカ、バーモント州に拠点を置く新興電動航空機メーカー、ベータテクノロジー社（BETA Technology）では、6人乗りで、胴体最後尾にプロペラを配し、さらに通常の民間機とは明らかに異なる翼型を持つ飛行機「AVIA CTOL」を開発中です。

運航面でも「実用的」！

アメリカ、バーモント州に拠点を置く新興電動航空機メーカー、ベータテクノロジー社（BETA Technology）では、6人乗りで、胴体最後尾にプロペラを配し、さらに通常の民間機とは明らかに異なる翼型を持つ飛行機「AVIA CTOL」を開発中です。これらの機体には、どのような特徴と強みがあるのでしょうか。



ベータテクノロジーの「AVIA CTOL」（細谷泰正撮影）。



同社は2025年7月にアメリカ・ウィスコンシン州のオシュコシュ空港で開催された航空ショー「エア・ヴェンチャー」において、AVIA CTOLを出展。機内公開と飛行展示を行いました。

AVIA CTOLは様々な用途に使用されているセスナ社の単発タービン機「C208」の後釜を狙って開発されたモデルです。現在、実用化に不可欠なFAA(アメリカ連邦航空局)の「型式証明」取得に向けた作業が行われています。最大の特徴は、推力に電気を用いていることです。

一方世界では「電動航空機」の開発は多くの企業が行っています。そのなかでAVIA CTOLの特筆すべき点は、電動航空機でありながら計器飛行にも対応できる機体を目指している点です。これにより視程が低く、自分の目を頼りに飛ばす「有視界飛行」が不可能な天候でも飛ぶことができるので、実用性が高まります。

実は能力もすごい？

AVIA CTOLに搭載されている動力源は、出力400馬力のモーター1基で、これを用いて胴体尾部のプロペラをまわしています。機内にはパイロット1名、乗客5名を乗せることができ、さらに客室後部に荷物スペースがあります。

出入口は十分な開口部が確保されているほか、座席の配置もゆったりとしていて、大柄な乗客でも乗り降りに不便を感じることはなさそうです。ちなみに床下には、バッテリーが搭載されていました。

飛行能力ですが、最大速度は153kt(283km/h)、航続距離は332海里(614km)、1時間以内の急速充電が可能と発表されています。さらに同社では飛行に伴う環境負荷はセスナ208と比較して75%減。さらに飛行1時間当たりのエネルギーコストはわずか18ドルであるとアピールしています。

ちなみに、同社は並行して垂直離着陸可能タイプであるAVIA VTOLの数値も公表しています。AVIA VTOLは。AVIA CTOLと同じレイアウトの1基の推進用モーターに加え、垂直離着陸を行うための4基のリフトモーターを装備。合計5基のモーターを備えています。こちらは広範囲に使用されている汎用ヘリコプター「ベル407」の後継を意識した設計で、同社によると、ベル407に比べて環境負荷84％減となるほか、飛行1時間当たりのエネルギーコストは28ドルとのことです。

さらに、同社では民間機だけでなく軍用機としての用途も想定しており、すでに軍と連携して開発を進めていると発表しています。

今回出展されたAVIA CTOL機の飛行展示や機内を見学して、いよいよ電動航空機も実用の域に達しつつあることを実感しました。