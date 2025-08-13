元EXILE MAKIDAI、「高級外車」と並んだ姿が「カッコイイ！」と話題

日本のダンス＆ボーカルグループ「EXILE」元メンバーで、現在俳優やパフォーマーとして活躍するMAKIDAIさんが自身のインスタグラムを更新。

イタリアの高級自動車メーカー「マセラティ」のオープンカーとの2ショット写真を公開しました。

MAKIDAIさんが2ショット披露した「高級外車」とは（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「MAKIDAI」×「高級車」の姿を画像で見る！

2025年7月6日、東京都目黒区にある新グローバルコンセプトストア日本1号店である「マセラティ目黒」リニューアル1周年を記念したパーティが開催され、スペシャルゲストとしてMAKIDAIさんが登場しました。

イベントでは、「グランカブリオ トロフェオ」が登場。MAKIDAIさんのインスタグラムでは、試乗する姿がアップされています。

グランカブリオといえば、2ドアGTクーペ「グランツーリズモ」をベースにした2ドア4人乗りGTオープンカー。なかでもグランカブリオ トロフェオは、2024年7月24日にこのマセラティ目黒にて日本初公開されました。

外観はマセラティの塊が表現され、ソフトトップにはコンパクトで格納可能なキャンバス製の素材を採用。好みに合わせて複数のカラーから選択が可能となっています。

パワートレインにはF1にも採用されたツインスパーク・プレチャンバー燃焼技術を用いた3リッターV型6気筒ツインターボ「ネットゥーノ（Nettuno）」エンジンを搭載し、最高出力550馬力・最大トルク650Nmを発揮。

なお、車両価格（消費税込）は、3120万円と案内されていました（2024年7月日本初公開時点）。

またMAKIDAIさんの投稿2枚目には、スポーティなブルーカラーが印象的な車両との2ショットも。

こちらは、世界にわずか914台しかない、マセラティの中でも特別な2ドアスーパースポーツカー「GT2 Stradale（ストラダーレ）」です。

パワートレインにはV6エンジンを搭載し、最高出力は640PS、最大トルク720Nmを発揮。

外観は壮麗なバラフライドアを採用し、レーシング仕様ならではの巨大なエアインテークが配されたエアロボンネットを採用。俊敏さを感じさせるマルチポジションリヤウイングも備わります。

なお、車両価格（税込み）は4394万円と案内されています。

アップされた写真にはバタフライドアが開いた状態で、MAKIDAIさんと並んだ2ショットが映されています。

投稿を見たユーザーからは「かっこいい」「クルマとっても似合ってます」「クルマに負けてないカッコ良さ」の声や「マキさんかっこいい！隣に乗せてほしい」「助手席乗せてください」などの声も寄せられるなど、多くの反響が集まっていました。