元テニスプレーヤーの伊達公子さん（54）が13日までに自身のインスタグラムを更新。涼しげな浴衣姿のショットを公開した。

「浴衣 プライベートで着る機会があり」と白と紫の浴衣に身を包んだショットを投稿。「浴衣もっと着たくなった。いろんな浴衣を見ながら帯を選んだりするのもまた楽しい！」とつづり、「お着物は大好きで、一時期は自分で時間はかかるものの着ていた時期もあったけどすっかり忘れちゃった」と着付けは呉服店にお願いしたことを明かした。

続く投稿では22年に再婚した夫と「2人で浴衣」のショットを公開。「涼しげで夏を感じられる時間。彼はいつもスーツがほとんどだけど浴衣でお出かけはとても心地よかった！」と浴衣での外出を楽しんだことを記した。

伊達さんは昨年出演したテレビ番組で、夫について「都内の中華料理店で統括支配人をしてます」と明かしている。

フォロワーからは「公子さんの和服姿素敵です」「とてもお似合いです」「お似合いのご夫婦ですね」「仲睦まじいくて素敵です」「ご主人さま、浴衣を着られると雰囲気変わってますますステキですね」などのコメントが寄せられた。