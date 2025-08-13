三笘薫との“新コンビ”に手応え…ブライトン加入のベルギー代表DF「誰もが彼の才能を認めている」
今夏、クラブ・ブルージュからブライトンに加入したベルギー代表DFマクシム・デ・カイパーが日本代表MF三笘薫を絶賛している。クラブ公式ウェブサイトが伝えた。
三笘がブライトン加入後、左サイドで主にコンビを組んできたのはエクアドル代表DFペルビス・エストゥピニャンだった。しかし、長年相棒を務めてきたエストゥピニャンは今夏の移籍市場でミランに移籍。代わって左サイドバックの位置に入ることが予想されるのが、新加入のデ・カイパーだ。
9日に開催された親善試合でボルフスブルクと対戦した際には左サイドで三笘とコンビを組み、自身は決勝点を奪うなど2-1の勝利に貢献した。
デ・カイパーは三笘について、「彼のようなウインガーとプレーできるなら。誰もが彼の才能を認めているよ」と語っている。
「彼の強みを生かすことができれば、そして彼が2人のディフェンダーを引き付けてくれれば、僕にはもっとスペースが生まれて何かできるはずだ。僕たちは互いにいい連係ができていると思うし、それが生かせると思う」
