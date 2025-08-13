イメージワン、今期最終を赤字拡大に下方修正、対純資産で53％の赤字

イメージ ワン <2667> [東証Ｓ] が8月13日大引け後(16:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の最終損益(非連結)は4億円の赤字(前年同期連結は4億7000万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の2億円の赤字→3億8900万円の赤字(前期は8億8900万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を52.9％毀損する規模となった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の最終損益も従来予想の4900万円の黒字→1億4000万円の赤字(前年同期は4億9800万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の最終損益は1億5100万円の赤字(前年同期連結は7900万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-77.5％→-82.3％に大幅悪化した。



