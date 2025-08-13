¡ÚÀ¾Éð¡Û±©ÅÄ¿µÇ·²ð¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡¦Á°²ó¾º³Ê¤«¤é12»î¹ç1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡¡ÀèÈ¯¡¦¾¾ËÜ¹Ò¤¬1·³½é¾º³Ê
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï13Æü¡¢±©ÅÄ¿µÇ·²ðÅê¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±©ÅÄÅê¼ê¤ÏÁ°²ó¡¢10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÇÅÐÈÄ¤·1¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç24»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ2¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨2.95¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²óÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿6·î21Æü°Ê¹ß¤Ï12»î¹ç¤Ç1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î14Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Íº¸ÏÓºÇÂ®¤È¤Ê¤ë160¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾ËÜ¹ÒÅê¼ê¤¬1·³½é¾º³Ê¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï14»î¹ç(12ÀèÈ¯)¤ÇÅÐÈÄ¤·4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.60¤ÎÀ®ÀÓ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÍ½¹ðÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£