¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û22Ç¯¥É¥é1 ±¦ÏÓ¡¦µÆÃÏÍù¶ê¤ò1·³ÅÐÏ¿
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤¬13Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏµÆÃÏÍù¶êÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÏÅê¼ê¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£
ºòµ¨¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.25¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç17»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.50¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î12Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ëµÆÃÏÅê¼ê¡£14Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Æ¼ºÅÀ¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Îºå¿ÀÀï¤Ï»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£