¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡¡¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£·¡¥£µ£µ¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡¡¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£·¡¥£µ£µ¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¥É¥ëÇä¤êÍ¥Àª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£´¡¥£³£°¡óÉÕ¶á¤«¤é£´¡¥£²£¶¡ó³ä¤ì¿å½à¤Ø¤ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ£Ã£Ð£ÉÈ¯É½¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆ£¹·îÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ¤ò147.55¶áÊÕ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1711¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3542¥ì¥Ù¥ë¡¢¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï0.6555¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.57¡¡EUR/USD¡¡1.1708¡¡GBP/USD¡¡1.3536¡¡AUD/USD¡¡0.6552
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¥É¥ëÇä¤êÍ¥Àª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£´¡¥£³£°¡óÉÕ¶á¤«¤é£´¡¥£²£¶¡ó³ä¤ì¿å½à¤Ø¤ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ£Ã£Ð£ÉÈ¯É½¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆ£¹·îÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ¤ò147.55¶áÊÕ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1711¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3542¥ì¥Ù¥ë¡¢¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï0.6555¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.57¡¡EUR/USD¡¡1.1708¡¡GBP/USD¡¡1.3536¡¡AUD/USD¡¡0.6552