¤ä¤·¤íÍ¥¡¢¡Öº£²ó¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ï¡¼!!¡×¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÍÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤·¤íÍ¥¡Ê38¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤ä¤·¤íÍ¥
¡¡¤ä¤·¤í¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ï¡¼!!Ç»¤¤¤á¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤À Ç»¤¤¤á¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹õ¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¿§Íî¤Á¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¿§¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß ¤½¤·¤Æµ×¡¹¤Î°Å¤¤¥È¡¼¥ó¤â¤¤¤¤¤«¤ó¤¸!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÍÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ »÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤ä¤·¤íÍ¥
¡¡¤ä¤·¤í¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ï¡¼!!Ç»¤¤¤á¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤À Ç»¤¤¤á¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹õ¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¿§Íî¤Á¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¿§¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß ¤½¤·¤Æµ×¡¹¤Î°Å¤¤¥È¡¼¥ó¤â¤¤¤¤¤«¤ó¤¸!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÍÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ »÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£