シンガー・ソングライター井手綾香（32）が13日、インスタグラムを更新。第1子の妊娠を報告した。

井手は「【ワンマンライブ開催決定！！】＆【ご報告…！！】」と題し、10月19日にBLUE Enoshimaで、「グランドピアノ弾き語りのワンマンライブ」を開催することを発表した。

続けて「もうひとつ皆さんにお伝えしたいことがあります」と記し、「お腹の中に、小さな命を授かりました。無事、安定期に入りましたのでご報告させていただきます」と第1子の妊娠を報告。マタニティーマークを手にした様子を公開した。

そして「ただ、こればかりは最後まで何があるかわからないこと。ずっと不安と隣り合わせではありますが」とし、「それでも、お腹の中の子と2人で歌えるこの奇跡の瞬間を、じっくり味わってみたい。自分の内側から語りかけるように、故郷を感じる海辺のライブハウスで、自然体で歌を届けてみたい。そして何より、順調に出産を迎えることができれば、しばらくライブはお休みになります。だからこそ、産休・育休前の最後のワンマンライブを開催することに決めました」と明かした。

そして「タイトルは『inside』 いまの私にしかできない音楽を、いま、届けたいと思っています。ぜひ、この一夜を一緒に過ごしてもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。

井手は今年3月、「この度、井手綾香は結婚いたしました 3／22、家族や友人に囲まれて結婚式を挙げました」とインスタグラムで報告している。