¥¢¥Æ¥Ë¥¢¡¢¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈEX 2¼ï¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¥¼¥ê¡¼ ÇòÅíÌ£¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥¢¥Æ¥Ë¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈEX 2¼ï¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¥¼¥ê¡¼ ÇòÅíÌ£¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¡Ê10ËÜÆþ¤ê¡Ë¤ò¡¢8·î12Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä´¶³Ð¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥é¡¼¥²¥óÊäµë¤¬¤Ç¤¡¢1ËÜ¤Ç¡ÖHTC¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥é¡¼¥²¥ó¡Ê¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É´ÞÍµûÍ³Íè¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¡Ë¡×¤ò3000ÓÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÇòÅí¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¤â¡¢Åà¤é¤»¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡¢¥Ï¥êÈþ³è¥¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤HTC¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ò1ËÜ¤Ë3000mg¤âÇÛ¹ç¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¸ÄÊñÁõ¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³°½ÐÀè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤Î¡ÖÇòÅí¡×¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Î2¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£½ë¤µ¤¬Â³¤¯²Æ¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êÈþÌ£¤·¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¥¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï2268±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥¢¥Æ¥Ë¥¢¡áhttps://www.attenir.co.jp