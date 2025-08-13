歌手マルシア（56）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。娘からの手紙を読み上げられた際、目頭を押さえて感動する一幕があった。

28歳になる娘のビアナさんからの手紙が生放送で朗読された。手紙が読まれる直前には「そんなことするの」と手紙を書いてもらったことに驚いていた。手紙では、マルシアが仕事で帰ってくるのをビアナさんにとっての祖母、マルシアの母に面倒をみてもらっていた内容などが書かれていた。マルシアの仕事が夜中までかかって、家でマルシアが帰宅するのを待っていた記憶があることについての部分で、マルシアは両手で顔を隠していた。

マルシアが日本語の勉強をして努力をしている様子について書かれている部分では目頭を押さえてこぼれそうになる涙をこらえる仕草をした。左隣のハライチ岩井勇気からハンカチを受け取り、涙を拭くなどしていた。涙を流すことはなかったが、鼻をすすって手紙の朗読が終わるまでハンカチを握っていた。

手紙の最後にビアナさんは、自炊をまったくしないマルシアを心配して「イケメンで料理のできる若い彼氏をつくってほしいです」と結んでいた。マルシアは「ありがとう」とカメラに向かって頭をさげて「なんかうれしいよね」と感激していた。

涙目のマルシアは「まさか夜中まで待っていてくれたなんて知らなかった。泣いちゃうよ」と再び岩井から渡されたハンカチで涙をぬぐっていた。