¥ï¥¯ー¡¢10-6·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤ÏÀÖ»ú½Ì¾®¤ÇÃåÃÏ

¡¡£×£á£ñ£ï£ï <4937> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯10·î-25Ç¯6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-9·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.3¡óÁý¤Î1²¯3000Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.000¡ó¤Î2100Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.7¡ó¢ª4.1¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
