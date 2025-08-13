プーマジャパンは、新作ゴルフシューズ「PWRAscend NITRO（パワーアセンド ニトロ）」を9月1日から発売する。

「PWRAscend NITRO（パワーアセンド ニトロ）」の最大の特徴は、アウトソールに搭載されたFLEXSPIKE（フレックススパイク）。ジオメトリックな発想から生まれたユニークな形状が、あらゆるライで高いトラクション性能を発揮し、スイング中のブレを抑制。スパイクレスでありながらスパイクシューズ並みのグリップ力を誇り、インパクトの瞬間まで足元をしっかりと安定させる。FLEXSPIKEが生み出すこの“ブレない安定感”が、すべてのゴルファーにツアーレベルのパフォーマンスを提供する。

前作「ファントムキャットニトロ」の高評価を受けて開発された同モデルは、前作のグリップ性能を維持し、日本人の足型に合わせたラスト設計を採用。より快適で自然なフィット感を追求した。

「FLEX SPIKE（フレックススパイク）」は、スパイク並みのグリップ力を発揮しながら、スパイクレスならではの快適性を実現。地面をしっかりと捉える新構造となっている。FLEX SPIKE外側はスパイクに使用している素材と同じ材質。柔軟性があり突起の形状が地面をしっかりグリップする。FLEX SPIKE内側は外側よりも柔らかい素材で、設置面を増やす構造。力の分散を考慮した突起で圧力分散を最大化する。



「PWRAscend NITRO」

プーマの最新テクノロジーである高反発素材NITROフォームを搭載した。「NITRO （ニトロ）」とは、ランニングの記録を次々に塗り替えている厚底シューズ、そのプーマの厚底シューズに使われている、エネルギーリターン最大80％の高反発性、EVA（一般的フォーム素材）対比−46％の軽量性を誇る革新的新素材となっている。この高反発力が、ダウンスイング時の地面反力を最大化し、ヘッドスピードの向上と飛距離アップが期待できる。

足の甲からつま先にかけて、従来よりもゆとりを持たせたラストを使用した。さらに馴染みやすさが特徴的なPUMA独自開発素材を使用し、抜群のフィット感を提供する。

FLEXSPIKE以外のアウトソールには流れるようなトラクションが配置されている。つま先と踵部分のトラクションはスイング時のグリップ力を高める構造とのこと。一方、中足部には前方向の流れに沿ったパターンを配置することで歩行時の自然な動きをアシストする。

発売に先駆けて、8月15日〜8月31日の期間限定で、特別な先行予約キャンペーンを実施する。同キャンペーンでは、「1ミリでも足がブレたら返品OK」という挑戦的なタイトルのもと、グリップ力に自信を持って届ける。8月15日〜8月31日予約購入者限定で、9月1日〜9月30日の期間内であれば返品・返金が可能となっている。

COBRA PUMA GOLFは、革新的なテクノロジーでゴルファーの「もっと」を叶えるゴルフクラブを開発するCOBRA、そしてパフォーマンスとライススタイルを融合させゴルファーのすべてをアゲていくフットウェア、アパレル、アクセサリーを開発するPUMA GOLFによるマルチゴルフブランドとのこと。COBRA PUMA GOLFは、あらゆるスタイルのゴルファーに魅力的なデザイン、優れたパフォーマンスに焦点を当て、世界のゴルフ市場をリードしていく。

［小売価格］2万2000円（税別）

［発売日］9月1日（月）

プーマ ジャパン＝http://www.jp.puma.com