クリスティアーノ・ロナウドが婚約！ 婚約指輪のダイヤが巨大すぎる
サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドが、かねてから交際し、5人の子どもを共に育てるジョージナ・ロドリゲスと、ついに婚約を発表。インスタグラムで公開された婚約指輪のダイヤが見たこともないほどに巨大すぎた。
【写真】ジョージナが身に着けた、見たこともないほど大きいダイヤの指輪
現地時間8月11日、ジョージナがインスタグラムを更新し、巨大なダイヤのリングを身に付け、ロナウドと手を重ねた写真を公開。「はい、誓います。今この時も、そして生涯ずっと」とキャプションを付けて、婚約を明らかにした。
シェアされた指輪には、左手薬指の第二関節まで届きそうな大きさのダイヤモンドが鎮座している。Page Sixによれば、オーバルカットのセンターストーンに2粒のサイドストーンがあしらわれており、センターストーンはDカラーで完璧な透明度、30カラットはあるそうだ。専門家は、500万ドル（約7億4000万円）はすると見積もっている。
ロナウドとジョージナは、彼女が店員として働いていたグッチの店舗で知り合い、2017年1月にスイス・チューリヒで開催されたベストFIFAフットボールアワードに初めて2人で出席。同年5月にインスタグラムで関係を公表した。2人は8歳の双子エヴァ・マリアとマテオを代理母を通じてもうけた後、7歳の娘アラナ、3歳の娘ベラが誕生、ロナウドが以前の交際相手との間にもうけた15歳の息子クリスティアーノ・ジュニアを一緒に育てている。
引用：「Georgina Rodríguez」インスタグラム（＠georginagio）
