

「イドル スキン セラム ファインカバー クッション」

日本ロレアルは、現代的で力強く独立した新時代の女性たちを象徴するランコムの​イドル シリーズから、美容液のような心地よさを追求した革新的なクッションファンデーションを発売する。

日中の肌にうるおいと輝きをもたらす「イドル スキン セラム ファインカバー クッション」。84％（着色成分除く）ものスキンケア成分（ヒアルロン酸、スクアラン、ナイアシンアミド（保湿成分））を贅沢に配合し、メイクアップでありながら、まるでスキンケアのような使い心地を実現した。

このクッションファンデーションの最大の特長は、美容液を思わせる軽やかなテクスチャーと、フレッシュなツヤ肌の仕上がりにある。ランコムが厳選した豊富なうるおい成分（ヒアルロン酸、スクアラン、ナイアシンアミド（保湿成分））が、日中の肌にうるおいを与え、乾燥によるメイク崩れや不快感を軽減。朝から夜まで、カバーしながらまるで素肌が呼吸しているかのような軽やかな使い心地を届ける。





瞬時に毛穴を目立たなくし、24時間（ランコム調べ。最長の場合において）持続する自然なヴェールのようなカバー力を提供する。また、崩れにくい処方によって、一日中色あせることなく、洗練された輝きのある仕上がりが持続し、テカリ知らずの肌を保つ。

重重ね付け可能なカバー力は、驚くほど軽量でありながら、ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、スクワランを豊富に配合し、84％の美容液ベースで出来ている。これによって、24時間のうるおいとフレッシュな輝き、24時間の持続性、そしてテカリ抑制効果をもたらす。

理想のスキンカラーが見つかる4色展開。「P10」はピンクベースのとても明るいシェード。「W10」はあたたかみのあるウォームトーンのとても明るいシェード。「N10」はベージュとピンクのバランスがとれたとても明るいシェード。「W20」（標準色）はあたたかみのあるウォームトーンの明るいシェードとなっている。

［小売価格］

本体：7920円 ※パフ付き

レフィル：6600円

パフ：550円

（すべて税込）

［発売日］9月5日（金）

※先行発売：9月3日（水） 伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店

日本ロレアル＝http://www.nihon-loreal.co.jp