¡Ú¡ÖGIRLS graph. 010¡×¡Û 8·î22Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,200±ß

É½»æ

¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÊõÅç¼Ò¤Ï¡¢¡ÖGIRLS graph. 010¡×8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,200±ß¡£º£²ó¡¢É½»æ¤È´ØÏ¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ËÜ½ñ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢½ñÀÒ¡ÖGIRLS graph.¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè10¹æ¡£É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢AKB48¤Î¿åÅçÈþ·ë¤µ¤ó¡¢ÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó¡¢¸ê¡¹¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ßー¥ß¥åー¥º¡ÊMi-muse by Mi-glamu¡Ë¡×¤ÎÍÕ·î¤¢¤ä¤µ¤ó¡¢ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢¤Ý¤¿¤ß¤¦¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£

Î¢É½»æ

¡ÚÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¡§±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡Û

»£±Æ¡¿Ãæ»³²íÊ¸

¡Ú´¬Ëö¡§¿åÅçÈþ·ë¤µ¤ó¡Û

»£±Æ¡¿·§ÌÚÍ¥¡Êio¡Ë

¡Ú¥»¥ó¥¿ー´ë²è¡§Âô Èþº»¼ù¤µ¤ó¡Û

»£±Æ¡¿ÎëÌÚ¥´ー¥¿

¡Ú¥»¥ó¥¿ー´ë²è¡§¸ê¡¹¤µ¤ó¡Û

»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ

(C) TAKARAJIMASHA,Inc. All Rights Reserved.