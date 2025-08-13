¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¡ª¡ÖGIRLS graph. 010¡×8·î22ÆüÈ¯ÇäAKB48 ¿åÅçÈþ·ë¤µ¤ó¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤â
¡Ú¡ÖGIRLS graph. 010¡×¡Û 8·î22Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,200±ß
(C) TAKARAJIMASHA,Inc. All Rights Reserved.
É½»æ
¡¡ÊõÅç¼Ò¤Ï¡¢¡ÖGIRLS graph. 010¡×8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,200±ß¡£º£²ó¡¢É½»æ¤È´ØÏ¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢½ñÀÒ¡ÖGIRLS graph.¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè10¹æ¡£É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢AKB48¤Î¿åÅçÈþ·ë¤µ¤ó¡¢ÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó¡¢¸ê¡¹¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ßー¥ß¥åー¥º¡ÊMi-muse by Mi-glamu¡Ë¡×¤ÎÍÕ·î¤¢¤ä¤µ¤ó¡¢ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢¤Ý¤¿¤ß¤¦¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Î¢É½»æ¡ÚÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¡§±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡Û
»£±Æ¡¿Ãæ»³²íÊ¸¡Ú´¬Ëö¡§¿åÅçÈþ·ë¤µ¤ó¡Û
»£±Æ¡¿·§ÌÚÍ¥¡Êio¡Ë¡Ú¥»¥ó¥¿ー´ë²è¡§Âô Èþº»¼ù¤µ¤ó¡Û
»£±Æ¡¿ÎëÌÚ¥´ー¥¿¡Ú¥»¥ó¥¿ー´ë²è¡§¸ê¡¹¤µ¤ó¡Û
»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ
