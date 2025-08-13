１３日の東京株式市場は主力株を中心に強気優勢の地合いが続き、日経平均は大きく水準を切り上げ連日で史上最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前営業日比５５６円５０銭高の４万３２７４円６７銭と大幅高で６日続伸。プライム市場の売買高概算は２３億９６５４万株、売買代金概算は６兆３３３６億円。値上がり銘柄数は９４６、対して値下がり銘柄数は６１１、変わらずは６５銘柄だった。



前日の米国株市場ではハイテク株などをはじめ広範囲に買われ、ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００指数が最高値を更新、これを受けてきょうの東京市場はリスク選好の地合いが続いた。短期的には過熱感も強いが、先物主導で終始上値指向が緩むことはなかった。米国では７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を受けて、ＦＲＢによる早期利下げ期待が高まっており、日本株も投資家のセンチメントが強気に傾いている。海外投資家とみられる大口買いが、出遅れている半導体関連の主力銘柄などに流入し日経平均の上昇に貢献した。空売り筋の買い戻しなども誘発し、日経平均は寄り付き早々に４万３０００円台に乗せ、ＴＯＰＩＸと共に最高値街道を走る展開に。取引時間中はアジア株がほぼ全面高に買われたこともリスクオンを助長した。売買代金も３営業日連続で６兆円台をこなすなど活況が続いている。



個別では、群を抜く売買代金をこなしたサンリオ<8136.T>が大幅続伸と気を吐いたほか、アドバンテスト<6857.T>、レーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>など半導体製造装置関連株が強い動き。フジクラ<5803.T>が買われ、ソシオネクスト<6526.T>、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>なども高い。東京電力ホールディングス<9501.T>が物色人気、ソニーグループ<6758.T>も上昇した。三菱重工業<7011.T>も活況高。アシックス<7936.T>が値上がり率トップに買われ、アンビスホールディングス<7071.T>がストップ高、アジアパイルホールディングス<5288.T>も値を飛ばした。



半面、ＩＨＩ<7013.T>が軟調、キーエンス<6861.T>も下落した。キオクシアホールディングス<285A.T>、富士通<6702.T>が冴えず、日本マイクロニクス<6871.T>は急落した。宮越ホールディングス<6620.T>が値下がり率トップに売り込まれ、クロス・マーケティンググループ<3675.T>も急落。スター精密<7718.T>、ミライト・ワン<1417.T>などの下げも目立った。



