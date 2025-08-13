ランドコンピが株主優待制度を導入へ ランドコンピが株主優待制度を導入へ

ランドコンピュータ<3924.T>がこの日の取引終了後、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月３１日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード２０００円分を贈呈する。



同時に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上高２８億５８００万円（前年同期比７．７％減）、営業利益１億７９００万円（同６４．８％増）、純利益１億１９００万円（同４７．６％増）だった。システムインテグレーションやパッケージベースＳＩにおける大型プロジェクトの開発案件縮小の影響から売上高は減少したものの、一方で前期に発生した大規模不採算プロジェクトが３月末で完全に収束したことで利益は大幅増益となった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１４５億円（前期比５．６％増）、営業利益１８億６０００万円（同２９．７％増）、純利益１２億５０００万円（同２２．１％増）の従来見通しを据え置いている。



