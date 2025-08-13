²Ð¤Îµ¤¤Ê¤¯Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¡ÄÌ¤ÌÀ¤ËÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¶õ¤²È¤«¤é½Ð²Ð¤·Á´¾Æ ¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤«¤éÄÌÊó¤¢¤ê¥±¥¬¿Í¤Ê¤·
¡¡°¦ÃÎ¸©³ª¹¾Ä®¤Ç8·î13Æü¡¢¶õ¤²È¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢³ª¹¾Ä®½®Æþ»°ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½7»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¶õ¤²È¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë²Ð¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»ëÄ°¼Ô»£±Æ