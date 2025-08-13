「全国高校野球選手権・２回戦、創成館１−０神村学園」（１３日、甲子園球場）

創成館が創立初の夏２勝、初の３回戦進出を果たした。

昨年まで２年連続ベスト４進出の神村学園を大いに苦しめたのが背番号１１の奥田晴也投手（３年）だ。右のサイド気味に腕を下げ、直球とスライダーのコンビネーションは時折、荒れることもあって神村学園打線に的を絞らせなかった。

三、四回には先頭打者をいずれも四球出塁させてしまったが、その後得点圏に走者を背負いながらも落ち着いた投球で後続を断つ。六回まで許した走者は３四球（一つは申告敬遠）と１死球の４人のみだった。

無安打、無得点投球を続けていた奥田だったが七回、１死無走者で巡ってきた打席、稙田龍生監督（６１）は代打・吉田鷹人内野手（３年）を送り出す。

その吉田が中前打、１番・峯の連打、そして神村学園のエース・早瀬の冒頭で先制点をもぎ取る。

七回以降を森下翔太投手（３年）が締めての快勝となった。

甲子園に来てから先発を伝えられたという奥田だったが、昨夏の甲子園でも登板しており、また春まで背番号１をつけていたこともあり「よっしゃ、という気持ちでした」と、強敵相手にも臆することなくマウンドに向かった。

被安打ゼロのまま交代したことには「もうちょっと投げたかったけど、ピッチャーを代えることで流れを変えられることもあるので。（自身の代打が）打ってくれて、うれしかった」と話す。

稙田監督に「三回まではいってくれ」と言われ、その倍のイニングをノーヒットピッチングと、期待を数段上回る活躍に「役割は果たせました」と胸を張った。