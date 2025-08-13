岩本照と向井康二が肩を組み夫婦岩を背に笑顔で自撮りする姿に「本当の兄弟みたい」！岩本がブランコに乗る背中やパフェを食べる横顔も
■向井のInstagramには岩本と互いに写真を撮り合う姿も
【写真】岩本照と向井康二が笑顔で自撮りする『旅するSnow Man』オフショットなど
Snow Manの岩本照が個人Instagramで、『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』のオフショットを公開した。
『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』は、7月27日からディズニープラスで独占配信。岩本と向井康二が登場する第2話の福岡篇は、8月10日17時より配信されている。
岩本は「呼吸して」という、TBS系『SASUKE』で岩本が他の出場者にエールを送る際の名言を添えて、7枚のオフショットを公開。
広い海の前で長い紐のブランコに乗った、向かいの島まで飛んでいきそうな後ろ姿（1）。向井康二と並んで滑車付きブランコを楽しむ様子（2）。福岡県・糸島の夫婦岩の鳥居前で両手を広げる岩本（3）。
パフェを食べる横顔（4・5）。向井と鳥居の前でピースするツーショット（6）。海を見ながら岩本の肩を向井が組む姿（7）までが公開されている。
「岩本兄弟旅ほっこり」「ひーくんとこーじ本当に兄弟みたい」「ブランコのハイジ感がかわいい」「くしゃっとした笑顔にやられる」「かっこよくて呼吸できません笑」などといった声が続々と到着している。
なお、向井のInstagramでは岩本と互いに写真を撮り合う姿、ディズニープラス公式Xでは、岩本が乗るブランコを向井が押すツーショット見ることができる。
Snow Man
関連記事をチェックする
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/2