■向井のInstagramには岩本と互いに写真を撮り合う姿も

【写真】岩本照と向井康二が笑顔で自撮りする『旅するSnow Man』オフショットなど

Snow Manの岩本照が個人Instagramで、『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』のオフショットを公開した。

『旅するSnow Man／完全版－Traveling with Snow Man－』は、7月27日からディズニープラスで独占配信。岩本と向井康二が登場する第2話の福岡篇は、8月10日17時より配信されている。

岩本は「呼吸して」という、TBS系『SASUKE』で岩本が他の出場者にエールを送る際の名言を添えて、7枚のオフショットを公開。

広い海の前で長い紐のブランコに乗った、向かいの島まで飛んでいきそうな後ろ姿（1）。向井康二と並んで滑車付きブランコを楽しむ様子（2）。福岡県・糸島の夫婦岩の鳥居前で両手を広げる岩本（3）。

パフェを食べる横顔（4・5）。向井と鳥居の前でピースするツーショット（6）。海を見ながら岩本の肩を向井が組む姿（7）までが公開されている。

「岩本兄弟旅ほっこり」「ひーくんとこーじ本当に兄弟みたい」「ブランコのハイジ感がかわいい」「くしゃっとした笑顔にやられる」「かっこよくて呼吸できません笑」などといった声が続々と到着している。

なお、向井のInstagramでは岩本と互いに写真を撮り合う姿、ディズニープラス公式Xでは、岩本が乗るブランコを向井が押すツーショット見ることができる。

Snow Man

