[PTS]¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¡¡15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤Î¾å¾º1322ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî1488ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡8·î13Æü¤ÎPTS¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê08:20～16:30¡Ë¤¬½ªÎ»¡£Åì¾Ú¤Î¼è°ú¤¬½ªÎ»¤·¤¿15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤ËÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï2910ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï1322ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï1488ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï225ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬117ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï100ÌÃÊÁ¤ÈÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï140±ß¹â¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î13Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4484>¡¡¥é¥ó¥µー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡321¡¡¡¡ +78¡Ê +32.1%¡Ë
2°Ì <2330>¡¡¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É¡¡¡¡¡¡¡¡298¡¡¡¡ +66¡Ê +28.4%¡Ë
3°Ì <9337>¡¡¥È¥ê¥É¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2710¡¡¡¡+497¡Ê +22.5%¡Ë
4°Ì <7138>¡¡£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡ 1252¡¡¡¡+207¡Ê +19.8%¡Ë
5°Ì <2150>¡¡¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡918¡¡¡¡+151¡Ê +19.7%¡Ë
6°Ì <6538>¡¡¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡279¡¡¡¡ +41¡Ê +17.2%¡Ë
7°Ì <4584>¡¡¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡290¡¡¡¡ +34¡Ê +13.3%¡Ë
8°Ì <6951>¡¡ÆüÅÅ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4780¡¡¡¡+480¡Ê +11.2%¡Ë
9°Ì <1384>¡¡¥Û¥¯¥ê¥è¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡ 1970¡¡¡¡+184¡Ê +10.3%¡Ë
10°Ì <3924>¡¡¥é¥ó¥É¥³¥ó¥Ô¡¡¡¡¡¡¡¡892¡¡¡¡ +80¡Ê¡¡+9.9%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6334>¡¡ÌÀ¼£µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡225.7¡¡ -78.3¡Ê -25.8%¡Ë
2°Ì <5586>¡¡¥é¥Ü¥í£Á£É¡¡¡¡¡¡ 1002.2¡¡-233.8¡Ê -18.9%¡Ë
3°Ì <196A>¡¡£Í£Æ£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡427.2¡¡ -86.8¡Ê -16.9%¡Ë
4°Ì <7455>¡¡¥Ñ¥ê¥ß¥£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡413¡¡¡¡ -77¡Ê -15.7%¡Ë
5°Ì <9338>¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡ 2340¡¡¡¡-392¡Ê -14.3%¡Ë
6°Ì <1491>¡¡Ãæ³°¹Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57.8¡¡¡¡-8.2¡Ê -12.4%¡Ë
7°Ì <4264>¡¡¥»¥¥å¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1493¡¡¡¡-194¡Ê -11.5%¡Ë
8°Ì <5138>¡¡¥ê¥Ùー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1230.1¡¡-148.9¡Ê -10.8%¡Ë
9°Ì <5247>¡¡£Â£Ô£Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡850¡¡¡¡-100¡Ê -10.5%¡Ë
10°Ì <4978>¡¡¥ê¥×¥í¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡189.4¡¡ -21.6¡Ê -10.2%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3659>¡¡¥Í¥¯¥½¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3130¡¡ +89.0¡Ê¡¡+2.9%¡Ë
2°Ì <2413>¡¡¥¨¥à¥¹¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡ 2230¡¡ +30.0¡Ê¡¡+1.4%¡Ë
3°Ì <7733>¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1797¡¡ +18.5¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
4°Ì <6920>¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡15920¡¡¡¡+130¡Ê¡¡+0.8%¡Ë
5°Ì <4543>¡¡¥Æ¥ë¥â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2814.1¡¡ +18.6¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
6°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12050¡¡¡¡ +50¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
7°Ì <8604>¡¡ÌîÂ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1069.9¡¡¡¡+4.4¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <6178>¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¡¡¡¡¡¡¡¡ 1490.4¡¡¡¡+5.9¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
9°Ì <6753>¡¡¥·¥ãー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡892¡¡¡¡+3.4¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
10°Ì <7012>¡¡Àî½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10870¡¡¡¡ +40¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6981>¡¡Â¼ÅÄÀ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2400¡¡ -26.5¡Ê¡¡-1.1%¡Ë
2°Ì <7762>¡¡¥·¥Á¥º¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡942¡¡¡¡¡¡-9¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
3°Ì <1605>¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 2321¡¡ -21.0¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
4°Ì <6326>¡¡¥¯¥Ü¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1780¡¡ -11.0¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
5°Ì <9064>¡¡¥ä¥Þ¥È£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 2481.2¡¡ -14.3¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
6°Ì <2432>¡¡¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡ 2251¡¡ -11.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
7°Ì <6723>¡¡¥ë¥Í¥µ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1871.4¡¡¡¡-8.6¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
8°Ì <4901>¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¡¡¡ 3537.9¡¡ -16.1¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
9°Ì <6472>¡¡£Î£Ô£Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡310.3¡¡¡¡-1.2¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
10°Ì <2768>¡¡ÁÐÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3779¡¡¡¡ -14¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î13Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4484>¡¡¥é¥ó¥µー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡321¡¡¡¡ +78¡Ê +32.1%¡Ë
2°Ì <2330>¡¡¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É¡¡¡¡¡¡¡¡298¡¡¡¡ +66¡Ê +28.4%¡Ë
3°Ì <9337>¡¡¥È¥ê¥É¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2710¡¡¡¡+497¡Ê +22.5%¡Ë
4°Ì <7138>¡¡£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡ 1252¡¡¡¡+207¡Ê +19.8%¡Ë
5°Ì <2150>¡¡¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡918¡¡¡¡+151¡Ê +19.7%¡Ë
6°Ì <6538>¡¡¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡279¡¡¡¡ +41¡Ê +17.2%¡Ë
7°Ì <4584>¡¡¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡290¡¡¡¡ +34¡Ê +13.3%¡Ë
8°Ì <6951>¡¡ÆüÅÅ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4780¡¡¡¡+480¡Ê +11.2%¡Ë
9°Ì <1384>¡¡¥Û¥¯¥ê¥è¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡ 1970¡¡¡¡+184¡Ê +10.3%¡Ë
10°Ì <3924>¡¡¥é¥ó¥É¥³¥ó¥Ô¡¡¡¡¡¡¡¡892¡¡¡¡ +80¡Ê¡¡+9.9%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6334>¡¡ÌÀ¼£µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡225.7¡¡ -78.3¡Ê -25.8%¡Ë
2°Ì <5586>¡¡¥é¥Ü¥í£Á£É¡¡¡¡¡¡ 1002.2¡¡-233.8¡Ê -18.9%¡Ë
3°Ì <196A>¡¡£Í£Æ£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡427.2¡¡ -86.8¡Ê -16.9%¡Ë
4°Ì <7455>¡¡¥Ñ¥ê¥ß¥£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡413¡¡¡¡ -77¡Ê -15.7%¡Ë
5°Ì <9338>¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡ 2340¡¡¡¡-392¡Ê -14.3%¡Ë
6°Ì <1491>¡¡Ãæ³°¹Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57.8¡¡¡¡-8.2¡Ê -12.4%¡Ë
7°Ì <4264>¡¡¥»¥¥å¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1493¡¡¡¡-194¡Ê -11.5%¡Ë
8°Ì <5138>¡¡¥ê¥Ùー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1230.1¡¡-148.9¡Ê -10.8%¡Ë
9°Ì <5247>¡¡£Â£Ô£Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡850¡¡¡¡-100¡Ê -10.5%¡Ë
10°Ì <4978>¡¡¥ê¥×¥í¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡189.4¡¡ -21.6¡Ê -10.2%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3659>¡¡¥Í¥¯¥½¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3130¡¡ +89.0¡Ê¡¡+2.9%¡Ë
2°Ì <2413>¡¡¥¨¥à¥¹¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡ 2230¡¡ +30.0¡Ê¡¡+1.4%¡Ë
3°Ì <7733>¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1797¡¡ +18.5¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
4°Ì <6920>¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡15920¡¡¡¡+130¡Ê¡¡+0.8%¡Ë
5°Ì <4543>¡¡¥Æ¥ë¥â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2814.1¡¡ +18.6¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
6°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12050¡¡¡¡ +50¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
7°Ì <8604>¡¡ÌîÂ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1069.9¡¡¡¡+4.4¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
8°Ì <6178>¡¡ÆüËÜÍ¹À¯¡¡¡¡¡¡¡¡ 1490.4¡¡¡¡+5.9¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
9°Ì <6753>¡¡¥·¥ãー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡892¡¡¡¡+3.4¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
10°Ì <7012>¡¡Àî½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10870¡¡¡¡ +40¡Ê¡¡+0.4%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6981>¡¡Â¼ÅÄÀ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2400¡¡ -26.5¡Ê¡¡-1.1%¡Ë
2°Ì <7762>¡¡¥·¥Á¥º¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡942¡¡¡¡¡¡-9¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
3°Ì <1605>¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 2321¡¡ -21.0¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
4°Ì <6326>¡¡¥¯¥Ü¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1780¡¡ -11.0¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
5°Ì <9064>¡¡¥ä¥Þ¥È£È£Ä¡¡¡¡¡¡ 2481.2¡¡ -14.3¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
6°Ì <2432>¡¡¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡ 2251¡¡ -11.5¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
7°Ì <6723>¡¡¥ë¥Í¥µ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1871.4¡¡¡¡-8.6¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
8°Ì <4901>¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¡¡¡ 3537.9¡¡ -16.1¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
9°Ì <6472>¡¡£Î£Ô£Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡310.3¡¡¡¡-1.2¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
10°Ì <2768>¡¡ÁÐÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3779¡¡¡¡ -14¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹