『バンコク日本博2025』にサントリーサンバーズ大阪×サントリーのブースが出展

大同生命SV.LEAGUE MENのサントリーサンバーズ大阪は12日、『バンコク日本博2025』にサントリーサンバーズ大阪×サントリーのブースを出展すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025年8月29日（金）から8月31日（日）にかけてタイのバンコクで開催される本イベント。サントリーサンバーズ大阪と運営会社のサントリー共同で出展するブースでは、それぞれの紹介やノベルティのプレゼント等を実施するとしている。出展は各日、現地時間の10:00～20:00に行われる。

またブース出展に伴い、SNS投稿キャンペーンを近日開催予定としており、会場では当該キャンペーンに参加した方に限定ノベルティのプレゼントを予定しているという。

サントリーサンバーズ大阪は2023、2024年に行われた「Japan Volleyball Asia Tour in Thailand」に参加、サントリーは子どもたちに「水」の大切さを伝える独自の次世代環境教育プログラムを2019年からタイで展開するなど、どちらもタイとの関わりを持っている。