村上宗隆はピート・アロンソの後継者になるか　メッツ編成本部長の御前試合で確信サヨナラ弾　ニューヨークでも話題に

12日のDeNA戦でサヨナラ2ランを放った村上宗隆(C)産経新聞社

ヤクルト・村上宗隆が8月12日のDeNA戦（神宮）で自身3年ぶりとなるサヨナラ本塁打を放った。

1-1の9回、無死一塁からDeNA・中川虎大の初球ストレートをとらえると、確信の仁王立ち。バックスクリーンへ飛び込んだ打球を、悠然と見送った後にダイヤモンドを一周し、ナインから歓喜のウォーターシャワーを浴びた。

【動画】確信の仁王立ち！村上宗隆のサヨナラ弾をチェック

劇的な2試合連続の5号2ランに、米国メディアも沸き立った。メッツの地元放送局『SNY』はXで、デビッド・スターンズ編成本部長がこの試合を視察したと報じた。

また、添付記事では村上を詳しく紹介。「ヤクルトスワローズの一塁手・三塁手であるムラカミは、今オフにフリーエージェントとなる可能性があり、スターンズの試合観戦は特に注目されるものとなる」と記した。村上のNPBでの通算成績に加え、三冠王に輝いた2022年の56本塁打、134打点という突出した数字も盛り込んでいる。

そして「ムラカミは今オフにポスティングされる見込みだ」と指摘。実現すれば「MLB選手としては野手陣がやや弱いチームにおいて、最も注目されるフリーエージェントの一人となるだろう」と予測し、メッツにおいては単年契約のカイル・タッカー、2年契約の最終年を破棄することが見込まれるピート・アロンソの2選手の名前を挙げ、去就が注目されると伝えた。

記事では「もしアロンソがオプションを破棄してフリーエージェントとして去る場合、ムラカミがファーストベースのポジションを埋める可能性もあります」として、アロンソの後継者に浮上するシナリオも示した。