村上宗隆はピート・アロンソの後継者になるか メッツ編成本部長の御前試合で確信サヨナラ弾 ニューヨークでも話題に
12日のDeNA戦でサヨナラ2ランを放った村上宗隆(C)産経新聞社
ヤクルト・村上宗隆が8月12日のDeNA戦（神宮）で自身3年ぶりとなるサヨナラ本塁打を放った。
1-1の9回、無死一塁からDeNA・中川虎大の初球ストレートをとらえると、確信の仁王立ち。バックスクリーンへ飛び込んだ打球を、悠然と見送った後にダイヤモンドを一周し、ナインから歓喜のウォーターシャワーを浴びた。
【動画】確信の仁王立ち！村上宗隆のサヨナラ弾をチェック
劇的な2試合連続の5号2ランに、米国メディアも沸き立った。メッツの地元放送局『SNY』はXで、デビッド・スターンズ編成本部長がこの試合を視察したと報じた。
また、添付記事では村上を詳しく紹介。「ヤクルトスワローズの一塁手・三塁手であるムラカミは、今オフにフリーエージェントとなる可能性があり、スターンズの試合観戦は特に注目されるものとなる」と記した。村上のNPBでの通算成績に加え、三冠王に輝いた2022年の56本塁打、134打点という突出した数字も盛り込んでいる。
そして「ムラカミは今オフにポスティングされる見込みだ」と指摘。実現すれば「MLB選手としては野手陣がやや弱いチームにおいて、最も注目されるフリーエージェントの一人となるだろう」と予測し、メッツにおいては単年契約のカイル・タッカー、2年契約の最終年を破棄することが見込まれるピート・アロンソの2選手の名前を挙げ、去就が注目されると伝えた。
記事では「もしアロンソがオプションを破棄してフリーエージェントとして去る場合、ムラカミがファーストベースのポジションを埋める可能性もあります」として、アロンソの後継者に浮上するシナリオも示した。
ただ、村上に注目しているのはメッツだけではない。『SNY』ではドジャースの名を取り上げ、「多くの興味を示すチームと競合する必要があります。特にロサンゼルスは長年、日本の市場を支配しており、最近では日本からロウキ・ササキとヨシノブ・ヤマモトの獲得、そしてエンゼルスでMLBキャリアの最初の期間を過ごした後、ショウヘイ・オオタニの獲得も実現しています」という“実績”に触れて、警戒していた。
実際にドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はXで「ドジャースは、ムネタカ・ムラカミが今オフシーズンにMLBに加入する準備を進める中、引き続き彼を注目しています」と強調。さらに、ファンに向けて「日本のスター三塁手を獲得するのを望みますか？もしそうなら、マックス・マンシーにはどのような影響を与えるでしょうか？」という質問を投げかけていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]