【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１２日（日本時間１３日）、敵地での古巣のエンゼルス戦に１番指名打者で出場し、九回に４試合連続本塁打で一時は勝ち越しとなる４３号ソロを放った。

九回裏に追いつかれたドジャースは延長十回、サヨナラ負けを喫して３連敗となった。

大谷は同点の六回無死一、二塁でトリプルプレーを喫した。大谷のライナーを捕り、素早く二塁を踏んで一塁に送球したエンゼルスの遊撃手ネトは、笑いながら振り返った。「リーグ屈指の打者に対してあのプレーを決められたのは、本当に特別だった。でも、彼はその後に本塁打を打った。間違いなく彼を怒らせてしまったね」

大谷の次の打席は九回だった。エンゼルスの守護神ジャンセンに対し、１ボールからの２球目、真ん中高めのカットボールを振り抜くと、高く上がった打球は右翼ポール際へ。仁王立ちで打球の行方を見ていた大谷は、フェンスを越えたのを見てバットを放り投げ、一塁側のドジャースベンチに向かって叫んだ後、力強く走り出した。

「素晴らしい、大きな一打だった」。大谷が放った４戦連発の４３号を、ロバーツ監督はたたえた。ただ、その裏、５番手左腕のベシアが踏ん張れずに同点。無死二塁から始まる延長戦は十回、カスペリアスがつかまり、サヨナラ打を許した。ロバーツ監督は「みんながフラストレーションを感じているが、状況は自然に良くなるものでない。明日、このシリーズ（３連戦）を挽回したい」と語った。

ドジャースはエンゼルスに対して昨年から６連敗となった。２００３〜０４年シーズンに喫して以来で、約２１年ぶり。１３日のエンゼルスとの今季最終戦では、連敗ストップを託された大谷が約２年ぶりにエンゼルスタジアムで先発マウンドに上がる。