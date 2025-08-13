【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）

【映像】大谷、184キロ弾に相手野手も“確信”

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。9回の第5打席では、相手野手すらそれがホームランだと確信してしまう4試合連続となる43号を放ち、敵地を沸かせた。

5-5の同点で迎えた9回、第5打席の大谷を迎えたのは、かつてドジャースでも守護神を務めた剛腕ジャンセン。過去7打数無安打、4三振と全く歯が立たなかった相手だったが、この日は違った。2球目、92.4マイル（約148.7キロ）のカットボールを完璧に捉えた打球は、あっという間にライトスタンドへ吸い込まれていった。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離は404フィート（約123.1メートル）という衝撃の1発だった。

注目を集めたのは、その直後の周囲のリアクション。打った瞬間に確信の“仁王立ち”を見せた大谷に続き、相手捕手は打球の行方に呆然。野手は走り出しこそ反応したが、あまりの打球に途中で走るのをやめ、そのまま“お見送りモード”に入っていた。

この1発で大谷は4試合連続ホームラン、今季最長を更新する11試合連続安打、さらには本塁打ランキングでもリーグ単独トップに浮上。中継の視聴者からは「しかしほんとに凄いな」「8月谷やべー」「憧れがとまらん」「ちょっとエグすぎます」など、興奮の声が止まらなかった。

“相手すらあきらめた”1発は、翌日に控える今季9度目の先発へと、良い流れを呼び込む一打となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）