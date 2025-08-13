ハマスタに「マジかい！女神降臨だな」ミニスカ“美女ゴルファー”が「超絶かわちぃ」始球式で笑顔満開

女子プロゴルファーの鈴木愛佳子さんが始球式を行った(C)産経新聞社

女子プロゴルファーの鈴木愛佳子さんが8月8日に横浜スタジアムで行われたDeNA−巨人戦で始球式を行い、自身のインスタグラムにその様子を公開した。

【画像】「可愛過ぎます」美女ゴルファーが笑顔満開の始球式 実際の投稿

背番号「71」で「CHIKAKO」と記されたユニホームと白いミニスカート姿でマウンドに上がった鈴木さんは、笑顔を見せながら豪快に足を上げて1球を投げ込んだ。ノーバウンドとはいかなかったものの、スタンドからは大きな拍手が送られた。

インスタグラムには自身の写真を添え、「綺麗に撮ってもらいました」と投稿。始球式の投球を振り返り「惜しかったな〜」と綴った。

この投稿には「超絶かわちぃ Angel」「楽しんでいるのが伝わってくるわ〜 笑顔が素敵」「可愛過ぎます」「マジかい！女神降臨だな」「お疲れ様でした ノーバウンドあと少しでしたね〜でもナイスです もう笑顔が素敵すぎて100点満点です」と、大きな反響が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]